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プラダ　50%ウール　50%カシミヤ　マフラー
商品番号 Q43514973122
商品名

プラダ　50%ウール　50%カシミヤ　マフラー
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 3,459 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　20×140cmと記載しています。メンズ用。PRADAのロゴがあります。よろしくお願いいたします。柄・デザイン···無地カラー···ブラック素材···ウール素材···カシミヤ
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