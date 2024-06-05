FENDI フェンディ　ネクタイ　ズッカ柄　ズッキーノ　ブラック　光沢

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即購入OK喫煙者、ペットはいません。他にもブランドネクタイを取り扱っていますのでよければ見てみてください(^-^)お得な【フォロー割】実施中です！詳細はプロフィールをご覧ください。まとめ買い歓迎です！お気軽にコメントください。販売しているネクタイ一覧はこちらから↓↓↓#あおいグマのネクタイーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【ブランド】FENDI【カラー】ブラック×ゴールド黒×金【デザイン】ズッカ柄ズッキーノ柄刺繍光沢【素材】シルク100%【サイズ】大剣先:9.5cm小剣先:4.1cm※多少の誤差はご了承ください。【状態】大剣向かって右側から剣先にかけてわずかに擦れがあります。その他目立つ傷や汚れもなくまだまだお使いいただける状態です。※商品の状態は人によって感じ方が異なるため必ず画像を見てご判断ください。※商品は自宅保管になります。あくまで中古品になりますので気になる方は購入をご遠慮ください。※検品等入念に行なっておりますが、万が一記載とは明らかに状態が違う場合や偽物だと判明した場合は返品返金に対応致します。必ず評価前にご連絡お願い致します。●まとめ買いの場合はお値引きさせていただきます(^^)まとめ買いされる場合はご購入前にコメントよりお願いします。●他にもブランドネクタイ多数取り扱いしています→#あおいグマのネクタイ管理番号 N-125#パーティー#結婚式#同窓会#ビジネス#入学式#卒業式#入園式#卒園式#誕生日#プレゼント#サプライズ#ギフト