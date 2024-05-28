グッチメンズオールドリバーシブルベルト

素材...本革カラー...ブラック初期のリバーシブルベルトになります。ベルトループ無いです。ベルトの長さを調整せずに穴を開けてますので、長さは購入した時と変わらないので大きな人でも大丈夫かと思います。ロゴ部分大きなキズは見られませんがくすみはあります。ベルト本体の皮はシワ有ります。経年劣化有ります。年数は経ってますので理解有る方お願いします。



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