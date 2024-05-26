【dunhill】ダンヒル チェック ネクタイ グレー dマーク シルク 美品！

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◉ブランドdunhill／ダンヒル◉商品シルク100%dマークネクタイチェック柄#ハンスネクタイ#ハンスブランド一覧◉サイズ(約)大剣幅：9cm長さ：144cm◉状態表面、裏面共、シミ、スレ等無く良好です。※サイドに僅かなシワはみられます。画像確認をお願い致します。◉デザインチェック◉カラーグレー系◉素材高級シルク100%◉原産国MADEINENGLAND◉付属品なし★購入元正規品しか扱ってないブランド買取を営む信頼おける知人から購入したものです。真贋鑑定済になりますので、ご安心くださいませ。。★配送1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※全体的に美品ですが、1度は人の手に渡った商品と言う事をご理解の上、ご購入お願い致します♪気になる点はコメントお願い致します♪当方はRe:sellerとして、本物以外の商品は一切お取り扱い致しません。ご活用頂けましたら幸いです！#ダンヒル#dunhill#ダンヒルネクタイ#dunhillネクタイ#シルクネクタイカラー···グレー