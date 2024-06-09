我々だ インパクトユー 変装のトントン キラカード

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商品詳細
インパクトユー・変装のトントンキラカード1枚・イベントカードキラカード4枚カードの絵柄を確認後スリーブに入れ暗所にて保管しておりました。素人保管ですので気になる方は御遠慮ください。即購入○単品売り✕
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