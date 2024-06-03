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TWICE READY TO BEアップグレード特典
商品番号 H62884285297
商品名

TWICE READY TO BEアップグレード特典
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

twice大阪公演のアップグレード席限定の特典です。未開封ですが、外包の袋に小さな穴がたくさん開いてますこと、ご理解よろしくお願いします。銀テープもたくさん持ち帰ることができましたので折り目が少ないものを選びピンクとゴールド一枚ずつお付けします♪ジャンル···韓流/KPOP#twice#アップグレード特典　#ミサモ　#misamo
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