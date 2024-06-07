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LAD MUSICIAN 花柄BIG Tシャツ　2122-717 42サイズ
商品番号 W19273883438
商品名

LAD MUSICIAN 花柄BIG Tシャツ　2122-717 42サイズ
ブランド名 ラッドミュージシャン
特別価格 税込 4,305 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LADMUSICIAN22SSアイテムの花柄BIGT-SHIRTです。一度着用したのみ、タグ付きです。ITEMNO:2122-717￥16,500カラー:ブラックLADMUSICIAN[ラッドミュージシャン]FLOWERBIGT-SHIRTS-RAINFLOWER-＜フラワービッグTシャツ/花柄＞2122-717ブラック雨に濡れたバラを水彩画のように滲んだタッチで表現したアート性の強い作品になっています。写真なのか絵なのか分からない不思議な雰囲気に仕上がっています。所々に見える水滴のような表現も素敵です。雨で濡れた花びらを水彩画のように繊細に描いたコットン素材のビッグTシャツ。やりすぎない程よくビッグなシルエットに仕上げており大人っぽく着こなしていただけます。細い糸を高密度で織り上げたコットン天竺素材を使用しさらさらとした生地感です。ほどよいハリとしなやかで軽い肌触りでを兼ね備えています。[SIZESPEC]42（肩幅52cm/身幅61cm/着丈71cm/袖丈24cm）
http://narcologia.ru/goods/insignificant656282.html
http://narcologia.ru/goods/stage706997.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming548292.html

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LAD MUSICIAN [ラッドミュージシャン] FLOWER BIG T-SHIRTS -RAIN ...

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LAD MUSICIAN 花柄BIG Tシャツ　2122-717 42サイズ
FLOWER BIG T-SHIRTS/44/コットン/BLK/2122-717

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LAD MUSICIAN - LAD MUSICIAN(ラッドミュージシャン) メンズ トップス ...

LAD MUSICIAN 花柄BIG Tシャツ　2122-717 42サイズ
FLOWER BIG T-SHIRTS/44/コットン/BLK/2122-717

LAD MUSICIAN 花柄BIG Tシャツ　2122-717 42サイズ
Tシャツ/42/コットン/BLK/総柄/2321-707

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