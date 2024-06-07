LADMUSICIAN22SSアイテムの花柄BIGT-SHIRTです。一度着用したのみ、タグ付きです。ITEMNO:2122-717￥16,500カラー:ブラックLADMUSICIAN[ラッドミュージシャン]FLOWERBIGT-SHIRTS-RAINFLOWER-＜フラワービッグTシャツ/花柄＞2122-717ブラック雨に濡れたバラを水彩画のように滲んだタッチで表現したアート性の強い作品になっています。写真なのか絵なのか分からない不思議な雰囲気に仕上がっています。所々に見える水滴のような表現も素敵です。雨で濡れた花びらを水彩画のように繊細に描いたコットン素材のビッグTシャツ。やりすぎない程よくビッグなシルエットに仕上げており大人っぽく着こなしていただけます。細い糸を高密度で織り上げたコットン天竺素材を使用しさらさらとした生地感です。ほどよいハリとしなやかで軽い肌触りでを兼ね備えています。[SIZESPEC]42（肩幅52cm/身幅61cm/着丈71cm/袖丈24cm）



LAD MUSICIAN [ラッドミュージシャン] FLOWER BIG T-SHIRTS -RAIN ...



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LAD MUSICIAN 花柄BIG Tシャツ 2122-717 42サイズ-eastgate.mk



FLOWER BIG T-SHIRTS/44/コットン/BLK/2122-717



LAD MUSICIAN - LAD MUSICIAN(ラッドミュージシャン) メンズ トップス ...



FLOWER BIG T-SHIRTS/44/コットン/BLK/2122-717



Tシャツ/42/コットン/BLK/総柄/2321-707