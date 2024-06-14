農協キャップ 帽子 昭和レトロ ビンテージ

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商品詳細
1970年代～1980年代ぐらいの昭和レトロな農協帽子です。個人的には今まで見た農協帽子で一番カッコいいカラーです。今後市場に出回らない激レアキャップです。長期保管品のため神経質な方はご遠慮ください。
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http://narcologia.ru/goods/shuttle825125.html
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