■新品限定特価■エレファント革！日本製！無双！シンプル！ショートウォレット　GY

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カラー...グレー素材...本革財布形...二つ折り最高級国産レザー二つ折り財布メンズプレミアムエレファントのご紹介。高級感溢れるエレファントを贅沢に使用した財布です。希少なエレファント革は耐久性に優れ、使い込むほどに艶がまし、味わいが深まります。内側にもエレファント革を使用した無双タイプで、比類なき存在感が美しい手元を造ります。■商品名：二つ折り財布メンズ最高級国産レザープレミアムエレファント■品番：ef-02■カラー：グレー■素材：本エレファント革(象革)■サイズ：約縦9.5cm横10.5cmマチ2.5cm■収納：札入れ×1・小銭入れ×1・カードポケット×3・フリーポケット×3■付属品：JRA(全日本爬虫類皮革産業協同組合)認定タグ■生産国：日本製■送料：全国送料無料■ご注意※天然素材に付き写真の柄とは、裁断によって個々に変わる事はご理解ください。※商品の性質や構造上により、小さい傷、シワなどが生じる場合がございます。#新品未使用 #財布 #限定特価#匿名配送#送料込み #即購入歓迎#コメント不要