Hermes エルメス　Tシャツ

HermesエルメスのTシャツです。5年ほど前にパリのエルメス、ソルドで購入し2回だけ着用しました。その後クリーニングに出して保管していました。購入価格はセール価格で約25000円でした。傷や汚れはありません。・表記サイズ S(作りは大きめのため、MからL程度かと思います。・詳細サイズ(素人採寸のため、若干の誤差はご容赦ください)肩幅51cm、身幅56cm、袖丈20.5cm、着丈71cm・色 オレンジ・素材 コットン100%毛足の長いコットンなので、肌触りが柔らかでとても着心地が良いです。ポケット付きで、ポケット部分に定番のHの刺繍ロゴが入っています。同じようなTシャツが増えたため出品させて頂きました。大事に着ていただける方にお譲りできればと思っています。



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