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Paul Smith(ポールスミス) 二つ折り財布　ブルー
商品番号 R60544000801
商品名

Paul Smith(ポールスミス) 二つ折り財布　ブルー
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 7,216 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PaulSmithアメリカの店頭にて購入しました。新品未使用。外側は抑えたブラックとは対照的に、中のブルーと、お札入れのストライプが鮮やかで、ポールスミスらしい配色の折り財布です。サイズ:横幅11cmx縦9cmxマチ1.5cm素材:カーフレザー内側:オープンポケットx2、カードポケットx8,札入れx1イタリア製専用のギフトボックスに入っています。ケアインストラクション付き。プレゼントに使いたい方にはショッパーバックをお付けします。底面のマチ部分に沿って折り曲げて同封致します。匿名配送でお送りします。ご覧いただき、ありがとうございました♪財布形···二つ折り
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