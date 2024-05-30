【確実正規品】Palm Angels クラシック ロゴオーバーサイズ Ｔシャツ

PalmAngelsバックロゴプリント 半袖 Tシャツ Mをご覧頂きありがとうございます！サイズ Mホワイト 白着丈:73.5cm肩幅:60.0cm胸囲:136.0cm袖丈:25.0cmサイトに記載されていたサイズのため誤差があるかもしれません。ご了承ください。去年の夏に着用していたため使用感が少しありますが、汚れやヨレはなく、まだまだ着用して頂けると思います。画像にもある購入した際に付属されていたタグや袋をお付けして発送致します。古着ヴィンテージビンテージパームエンジェルスカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



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