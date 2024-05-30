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【確実正規品】Palm Angels クラシック ロゴオーバーサイズ Ｔシャツ
商品番号 I32778259109
商品名

【確実正規品】Palm Angels クラシック ロゴオーバーサイズ Ｔシャツ
ブランド名 パームエンジェルス
特別価格 税込 5,111 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PalmAngelsバックロゴプリント　半袖　Tシャツ　Mをご覧頂きありがとうございます！サイズ　Mホワイト　白着丈:73.5cm肩幅:60.0cm胸囲:136.0cm袖丈:25.0cmサイトに記載されていたサイズのため誤差があるかもしれません。ご了承ください。去年の夏に着用していたため使用感が少しありますが、汚れやヨレはなく、まだまだ着用して頂けると思います。画像にもある購入した際に付属されていたタグや袋をお付けして発送致します。古着ヴィンテージビンテージパームエンジェルスカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
http://narcologia.ru/goods/waveform984517.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit472686.html
http://narcologia.ru/goods/cotton113461.html

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