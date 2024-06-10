ティンガティンガ（海の生き物）59×59cm

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ティンガティンガ（TINGATINGA）サイズ：59cm×59cm（絵画部分）アフリカンポップアートとして、アフリカの動植物をエナメルペンキで描いたティンガティンガ絵画。その中では珍しく、インド洋の海洋生物をテーマに作られた、深い青が印象的な作品です。2012年にタンザニアの首都ダルエスサラームを訪れた際に購入しました。ティンガティンガ村のアーティストBAKIRI氏の手によるものです。木枠から外し、ポスターケースに入れて持ち帰りました。自宅で保管していましたが、絵画部分に絵の具のひび割れはありません。手描き作品ですので、小さな傷や汚れがあることはご理解ください。＜2023.5.4追記＞＊改めて検品した結果以下の3点注記します。写真でご確認ください。・絵画部分汚れ（写真4枚目）・絵画部分傷（写真5枚目）・絵画部分撓み（写真6枚目・7枚目）丸めて筒に入れた状態で発送します。#ティンガティンガ#ポップアート#アフリカンアート#絵画#タンザニア主題···風景・海景