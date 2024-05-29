HUAWEI Band 8 スマートウォッチ ブラック

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HUAWEIBand8スマートウォッチ ミッドナイトブラック2023年6月に新品購入しました。動作確認済みです。バッテリーも使っていて不便に感じることはありません。スマートウォッチ本体に若干の汚れがありますが、画面は比較的キレイです。また、バンドの方は擦れた後があります。(画像参照)また、Amazonで購入したケースとフィルムも同梱します。\u003c内容物\u003e(付属品完備)○スマートウォッチ本体○スマートウォッチ用バンド○クリアケース○フィルム(1枚)○充電ケーブル○説明書○外箱質問等あればお聞きください。ご検討よろしくお願いしますm(__)m