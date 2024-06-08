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PUMAスニーカー　スウェードモノカラー
商品番号 C86347506360
商品名

PUMAスニーカー　スウェードモノカラー
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 2,613 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PUMAスウェード　モノカラー●サイズ　28.0cm●色　写真の色新品未使用です。購入は3年くらい前になります。趣味で集めていたのですが、少し減らす為に出品しています。専用の箱が無いため、発送時は他の箱に詰めて発送します。商品は写真そのものになりますので、細かい点が気にならない方のご購入お願いします新品ではありますが、気になる方はお控えくださいカラー···ブラウンスニーカー型···ローカット履き口···紐素材···スエード柄・デザイン···無地
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