ルイヴィトン タイガ ラウンドファスナー 長財布

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商品詳細
ルイヴィトンタイガジッピーオーガナイザーラウンドファスナー長財布通常で利用していたので使用感があります。端のほうには擦れが見られます。金具は傷が少しあり、内側の擦れもあります。シリアル:CA4157
http://narcologia.ru/goods/reflector536764.html
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