【6652】 SUB by MUSIC MAN starring RAY4

ご覧頂きありがとうございます。ネックの反りや不具合等はございません。弦に関しましては売れるまでに状態が変化致しますのであくまでも使えないものとお考え下さい。プチプチで梱包した上でダンボールに詰めて発送となります。元々ケースが付属する場合ケースは完全におまけとしてお考え下さい。ケースに不備等が見つかっても返品等は出来かねます。【追加オプション】ソフトケース※写っている場合は付属します。→在庫次第1000〜2000円程度替え弦2000円ピック2枚200円チューナー1000円シールド長め700円シールド短め500円クロス300円カポタスト800円9v電池400円ストラップ500円auxケーブル500円(音楽をアンプ等から同時に流すケーブル)弦替え代行2000円+弦代金アンプ3000円その他付属品もございますのでお気軽にご相談ください。初心者の方でも安心してお取引できるようご購入後のご質問(おすすめの機材など)もお答えしております。☆こちら大阪府東大阪市東鴻池町在住です。取りに来て頂ける場合は-1000円にてお取引可能です。事前にお伝えくださいその他ギター、楽器類も出品しております。↓↓↓こちらから楽器のみをご覧いただけます。#rizgt楽器【主な取扱い楽器】エレキギタースチールギターLesPaulレスポールStratocasterストラトTelecasterテレキャスター フライングVSGエレキベースウッドベースアップライトベースJAZZBASSジャズベース PJprecisionプレシジョンベース プレベアコースティックギターアコギエレアコクラシックギタークラギウクレレガットギターエレガット サイレントギターカホン 電子ドラムエフェクターマルチエフェクターコンデンサーマイクオーディオインターフェース即購入、ご質問歓迎です。種類...エレキベースシリーズ...StingRay



