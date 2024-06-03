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ビアベリー ハッチバック 財布ブルーニャ
商品番号 L73328930910
商品名

ビアベリー ハッチバック 財布ブルーニャ
ブランド名 ビアベリー
特別価格 税込 6,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入したのですが知人から財布を貰い手放すことにしました。使用期間はひと月程度ですが携帯での支払いが多いため、ほとんどエイジングも進んでおらず目立つ汚れはありません。カバンの中で多少小傷がつきました。財布形/開け口···二つ折りカラー···ブルーニャ素材···レザー(本革)柄・デザイン···無地#ビアベリー#beerbelly#フリースピリッツ#プエブロレザー#ビアベリーおじさん
http://narcologia.ru/goods/sepulchral859832.html
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