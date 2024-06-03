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muta ロングウォレット
商品番号 V15827045834
商品名

muta ロングウォレット
ブランド名 ムータ
特別価格 税込 11,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック人気のガルーシャZIPウォレットシリーズに、新デザインの「ラインZIPシリーズ」が登場。表面はエイ革、内側はカーフ革を使用した今までになかったマチの広いワイドサイズです。ネイビーにホワイトのコントラストが映えるラインに、エイ1尾から1つしか採れないスターマークが印象的。ガルーシャ革の中でも最も技術を要するといわれているハーフポリッシュ仕上げ。マチが広い内装はお札だけでなく様々な用途に合わせて収納できる機能性を重視。SIZEH120mmW205mmD55mmMATERIALエイ革、カーフSPECIFICATION札入れx4カードポケットx16小銭入れx1ポケットx2付属品はございません。セカンドバッグぽく持ち歩いていてもカッコいいと思います^_^実物の写真は明日以降乗せておきますのでよろしくお願いします〜因みに定価は10万弱位です汗
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