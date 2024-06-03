muta ロングウォレット

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muta ムータ/長財布/ラウンドファスナーロングウォレット/小銭入れ有/ユニセックス/ブラック

カラー···ブラック人気のガルーシャZIPウォレットシリーズに、新デザインの「ラインZIPシリーズ」が登場。表面はエイ革、内側はカーフ革を使用した今までになかったマチの広いワイドサイズです。ネイビーにホワイトのコントラストが映えるラインに、エイ1尾から1つしか採れないスターマークが印象的。ガルーシャ革の中でも最も技術を要するといわれているハーフポリッシュ仕上げ。マチが広い内装はお札だけでなく様々な用途に合わせて収納できる機能性を重視。SIZEH120mmW205mmD55mmMATERIALエイ革、カーフSPECIFICATION札入れx4カードポケットx16小銭入れx1ポケットx2付属品はございません。セカンドバッグぽく持ち歩いていてもカッコいいと思います^_^実物の写真は明日以降乗せておきますのでよろしくお願いします〜因みに定価は10万弱位です汗