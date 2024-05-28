故STAN MUSIAL直筆サインCAP ミュージアル NEW ERA

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商品詳細
2001FLEERLEGACYAUTOGRAPHEDCAPSTANMUSIALです。FLEER社から2001年に発売された商品でBOXに1個直筆サイン入りCAPがランダムに入っていました。MLBの公式CAPで世代を問わず大人気のNEWERA社のCAPにはシルバーのペンで大きく丁寧な直筆サインが入っています。サイズは71/2（59.6cm）です。FLEER社の証明書が付属します。メジャーリーグ通算3630安打475本塁打を放ったSTANMUSIALは1969年に殿堂入りしておりセントルイスカージナルスではミュージアルが着用していた背番号6番が球団初の永久欠番になっています。2013年に逝去されている為、今後直筆サインの入手が困難になってきます。購入後は空調管理されたトランクルームで保管しています。是非この機会にいかがでしょうか？即購入可能です。
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