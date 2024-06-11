新品 マルジェラ 21aw ウールマフラー ストール 緑 2027

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●購入場所→正規取扱店●素材→wool90%●実寸（素人採寸ですので誤差はご了承ください）幅:22cm×長さ:195cm●状態→新品未使用、タグ、箱付きです。●商品詳細→21awのアイテムです。ウールオンリーのマフラーです。リブ編み仕立てのしっかりした作りです。やや厚みのある生地感です。色味はやや暗いトーンのグリーンです。先端の赤の刺繍がアクセントになる一枚です。スティッチは真ん中タイプです。(マルジェラのマフラーはシーズンによっては先端につくものもございます。)※注意事項※値引き、梱包、取り置きについては自己紹介参照願います。個人保存品ですので、不明点は質問の上で購入お願いします。徹底した管理のもと間違いなく本物を扱っています。予告なく終了することございますので、ご注意ください。#Hiro1313マルジェラ小物(Hiro1313私本人以外の使用はおやめください。)#Hiro1313マルジェラニット(私Hiro1313以外の方の使用は禁止します。)#Hiro1313マルジェラ21aw