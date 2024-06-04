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- 2010 スペイン代表 ゲームシャツ Adidas Spain
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商品詳細
スペイン代表のゲームシャツ。2010年南アフリカワールドカップで優勝した際の1枚。ショーツでもフルレングスのパンツでもワイドめのシルエットと合わせるのがオススメです。秋冬はトレンチコートやテーラードのインナー使いも◎表記サイズXL肩幅47cm(ShoulderWidth)身幅53cm(HemWidth)着丈72.5cm(Length)袖丈27cm(SleeveLength)#mmjggjjk8手作業での採寸ですので若干の誤差がある場合もございます。出品商品は基本的に全て古着になりますので小さな汚れや穴などは見落としがある場合もございます。上記のことをご了承頂ける方のみご購入お願い致します。#古着#ビンテージ#ヴィンテージ#アメカジ#ベスト#ニット#スウェット#パーカー#ジャケット#レザー#Tシャツ#コート#デニム#セーター#カーディガン#ダウンジャケット#us古着#チャンピオン#champion#ミリタリー#レトロ#カーハート#carhartt#adidas#nike#ノースフェイス#アディダス#ナイキ#70s#80s#90s#リーバイス
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