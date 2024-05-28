大谷翔平 2021 MVP記念キャップ NEW ERA 7 5/8

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大谷翔平2021MVP記念キャップNEWERALOWPROFILE75/8(60.6cm)購入時からステッカー部分にダメージがありますが、キャップ本体は新品未使用となります。暗所保管をしていましたが、素人保管のためご了承いただける方のみご購入ください。即購入⭕️値下げ交渉⭕️#大谷翔平#MVP記念キャップ#angels#MLB#NEWERA#二刀流