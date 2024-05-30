良品/USA製/レザーベルト/黒 表記48インチ

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即購入大丈夫です。商品番号D142-51-0028商品名良品/USA製/レザーベルト/黒【表記48インチ/W46～49インチ】本革/メンズ/アメリカ製/米国製/大きいサイズ/D142商品説明アメリカから買い付けたアイテムです。アメリカ製のレザーベルトです。レザー表面は縁横にスリットが入っただけのシンプルなデザインですので様々なスタイルに取り入れていただける汎用性の高いアイテムです。大きなサイズですが、後開けで穴を増設いただければ幅広いサイズの方にご利用いただけるアイテムです。サイズ計測時は、使用可能な最小と最大のホールで固定して内周を計測しています。若干誤差はありますので大体のサイズだとお考えください。全体の状態擦れや細かな汚れ、ベルトホール周りにバックル跡など多少使用感はありますが、普段古着慣れしている方なら問題なくまだまだご利用いただけます。是非ご検討ください。SIZE(サイズ)表記48全長（バックルの先端からベルトの先端までの長さ）約136.5cm幅（ベルト本体部分の幅）約3.6cmベルトホールに通した際の内周最短・約117cm(約46インチ)～最長・約125cm(約49インチ)ホール数5最大ホールからベルト先端までの長さ約8cmバックル(高さ×幅)約5.2cm×約5.2cm値下げはしない予定です。現在価格でご購入手続きへお進みください。素材···本革カラー···ブラック