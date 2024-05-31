超ハイスペック！スマートウォッチ 1.39インチ　Bluetooth通話機能付き

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商品詳細
☆新品未使用⭐︎☆送料無料☆☆早いもの勝ち☆即購入大歓迎です♪(⁎˃ᴗ˂⁎)売り切れの場合はご了承ください。【Bluetooth通話\u0026メッセージ通知】業界最先端のBluetooth5.2を採用し、従来のスマートウォッチの通信問題を大幅に改善し、電池寿命、通信速度、通信範囲、接続の安定性も大幅に向上し、省エネ性も強化された。Android5.0/iOS10.0システムのスマートフォンと簡単にマッチング。専用アプリ「FitCloudPro」に接続すれば、携帯電話がポケットやバッグに入っていてもBluetooth通話ができる。電話連絡先を同期して、通話履歴を見ることができます。そして、会議中や電車の中で、すぐに電話に出られないときは、クリックするだけで簡単に断ることができます。さらにLineやFacebook、Gmail、Twitterなどにも通知されるので、重要な情報や電話を見逃さない。【上質な亜鉛合金製マートウォッチ\u0026ベルト*2本付き】このシルバービジネス腕時計は、亜鉛合金製シームレスボディと360*360解像度の1.39インチHDスクリーンを採用し、頑丈で美しいボディを持っている上質なスマートウォッチです。さらに、優れた親膚性のシリカゲルのバンドが用意されており、ビジネスシーンはもちろんプライベートシーンでも活躍!あなたのファッションセンスに合った、高級時計の代表格となるでしょう。【110+種類以上運動モード\u0026TELEC認証取得済】110+種類以上のスポーツモード（山登り、ランニングなど）を搭載し、さまざまなスポーツやフィットネスで、ワークアウト時間をトラッキングします。また、毎日の歩数などを記録する活動量計として、運動への意欲を高め、運動不足解消をスマートにサポートする！また、このスマートウォッチは技適認証済み、日本の電波法で定められている技術基準に適合した製品です。$$4280
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