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新品未着用 The Rolling Stones ヒステリックグラマー T-SH
商品番号 L75462223734
商品名

新品未着用 The Rolling Stones ヒステリックグラマー T-SH
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他のサイトと平行して出品しています。早いもの勝ちなので、先に売れたら出品削除していってます。最近のヒステリックグラマーの品物は余計なプリントや柄が多く、また昔のデザインの刷り増し再販品も同じように残念な品物が多いですよね、、、（;;）コレクションが多数あり処分します。HystericglamourヒステリックグラマーロックバンドTシャツテッパンのストーンズコラボキースリチャーズ生産数が少ないので、おそらく店頭に並んでいないと思います。最上級ラインXXX(トリプルエックス)のラインですので、ボディは高級生地GIZA45が使用されてます。最近の品物はコストダウンで通常のコットンになってます。タグ切ってますが、新品未着用ですが収納時の折り畳みシワはご容赦ください。サイズ:メンズＭ発送は¥370全国一律料金レターパックライトを予定しています。【サイズ寸法】当方身長173cm体重68ｋｇお腹出ていない普通体型です。ビッグシルエットが流行ってます。大きめに着たい方は身長160ｃｍ前後の方の着用でも、問題ないと思います。薄手で伸縮性のある生地です。肩幅40cm(平置きした肩上部の直線)身幅49.5cm(平置きした脇の下の直線)袖丈22cm(脇の下部付け根から袖先までの直線)着丈69cm(背中側の襟（首）生地の下から最下部お尻の上までの直線)5ｍｍ程度、多少の誤差はお許し下さい。商品が手元に届けば新しい品だと必ず分かります。梱包する寸前まで、気を付けて粘着テープなどで除去していますが、当然、一緒に収納している他の衣類があります。繊維の多少の付着があった場合はご容赦下さい。#ヒステリックグラマー#ヒス#ロックバンド#バンド#バンドTシャツ#hystericglamour#ローリングストーンズ#TheRollingStones柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/moisture151469.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring844796.html
http://narcologia.ru/goods/passivity552083.html HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマー 06183CT09 XXX トリプルエックス THE ROLLING STONES MISS YOU ローリングストーンズ プリント Tシャツ ブラック系 M【中古】
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