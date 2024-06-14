クロムハーツ　ワンスナップ　クロスボタン　レザー　ウォレット

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クロムハーツ ワンスナップ クロスボタン レザー ウォレット現品のみオンラインストアのSeekeRで購入しました。正規品です。縦10.3㎝、横12.5㎝、厚み1.7㎝多少の誤差はご了承ください。小銭入れ1、お札入れ1、カード入れ5他のクロムハーツ折財布を使用しており、今後、使用予定がないため出品します。現品のみで付属品無く、インボイスはありませんのでお安くしております。ワンスナップの中古品は革のシボがなくツルツルしたものが多いですが写真の通りシボも若干残っており綺麗な方だと思いますが、神経質な方はご遠慮ください。主観になりますが1スナップにしては、大きな型崩れもなく、二つ折りの財布の中でも厚みが薄いので、かさばらずスマートに使えると思います。すり替え防止の為、返品はお受けできませんので宜しくお願いいたします。カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革