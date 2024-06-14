Y1189 良好!! ベルルッティ カリグラフィ ヴェネツィアレザー二つ折長財布

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ブランド：Berluti商品：カリグラフィヴェネツィアレザー二つ折長財布札入れ原産国：イタリアシリアル/刻印：E0290カラー（系）：ブラウン（茶色）素材/ライン：レザーサイズ（約）：W9.5×H18.0×D1.5（cm）付属品：----ランク：外側A-AB 内側A-AB外側：擦れキズや薄ヨゴレ、若干のヤケ、バニッシュにわずかなひび割れが見受けられます。内側：擦れキズやシワ、カードポケットに押し跡が見受けられます。‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦《出品しております商品の購入先》・AACD日本流通自主管理協会・古物市場主の資格を有する国内ブランドオークション・正規店確実に真贋の鑑定をしております。万が一偽物であった場合は鑑定された店舗ご担当者さまを教えていただき迅速に返品返金のご対応を致します。古物営業法表記愛知県公安委員会許可番号：第541051202100号※専用、お取り置きはメルカリ非推奨であることとトラブル防止の観点から行っておりません。先にご購入された方を優先致します。