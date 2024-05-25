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HTC スタッズベルト
商品番号 W84376513839
商品名

HTC スタッズベルト
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 2,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HTCスウェードベルト32全長（革の部分）約92㎝穴の位置約75.77.58082.585ベルトの厚み、履くパンツの生地の厚みなどを考慮すると、ウエスト76㎝程の方で真ん中の穴あたりで止められるのではないかと思いますが、あくまで個人的な感想ですので、絶対ではありません。ご自身のお持ちのベルトと比較する事をお勧め致します。HTCでスウェード生地は珍しい様に思えます。宜しくお願い致します。#HTC#ピーナツ#ピーナッツ#ハリウッドランチマーケット#StandardCalifornia#RRL#スタッズベルト#スウェードベルト
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