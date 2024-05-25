【PRADA】リングベルト　ブラウン

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商品詳細
素材...ナイロンカラー...ブラウン品番…CN007サイズ…105（全長約126,5、ナイロン部分約122.5）2年ぐらい前にメルカリで購入。使用頻度が少ないためお譲りしたいと思います。多少、使用したため毛羽立ちがあります。
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