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【PRADA】リングベルト　ブラウン
商品番号 G87542957293
商品名

【PRADA】リングベルト　ブラウン
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...ナイロンカラー...ブラウン品番…CN007サイズ…105（全長約126,5、ナイロン部分約122.5）2年ぐらい前にメルカリで購入。使用頻度が少ないためお譲りしたいと思います。多少、使用したため毛羽立ちがあります。
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