希少 THE BLUES BROTHERS ブルースブラザーズ 半袖 Tシャツ

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希少THEBLUESBROTHERSブルースブラザーズvintageビンテージ半袖Tシャツshirtホワイト詳細御覧頂きましてありがとうございます。ブルースブラザーズ半袖Tシャツになります。非常に凝った作りになっております。お好きな方、お探しの方はこの機会に是非いかがでしょうか。実寸 肩幅 約45ｃｍ（肩～肩）身幅 約44ｃｍ（脇～脇)着丈 約59ｃｍ（後襟下～裾)袖丈約19.5cm(肩の付け根～袖口)素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。全て平置きでの採寸になります。着用方法には個人差があるため、実寸を参考にしてください。状態右肩に染みがございます。写真をよくご確認ください。その他、大きな汚れや破け等はございません。確認はしておりますが小さな汚れや小穴、ステッチのほつれ等を見落としてる場合がありますのでご了承下さい。古着を理解されてのご購入のほどよろしくお願い致します。