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- 35,200円 新品 未使用 ニールバレット メンズ 半袖 Tシャツ イタリア製
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商品詳細
NeilBarrettmen'sTshirttopsニールバレット半袖Tシャツブラックトップス生産:イタリア状態:新品未使用タグ付きサイズ:表記XSオーバーサイズなので実寸はS〜Mサイズくらい肩幅43cm身幅47.5cm着丈64cm誤差はご了承お願いします。ニールバレットはレザージャケットやスウェットパーカーなどが人気です。コーディネートはデニムやチノパン、ワイドパンツなどに簡単に合わせられます。他にもクローゼット整理でニールバレットのスウェットパンツやスニーカーなど出品してます。是非ご覧ください。#新品#未使用#ニールバレット#Tシャツ#半袖Tシャツ#シャツ#イタリア製#LEON柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···クルーネック
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