

Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製 Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製



Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製 Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製



Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製 Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製



Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製 Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製



Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製 Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製



Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製 Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製



Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製 Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製



Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製 Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製



Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製 Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製



Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製 Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製



Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製 Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製



Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製 Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製



Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製 Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製



Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製 Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製



Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製 Vivienne Westwood ロゴ 刺繍 シルク ネクタイ イタリア製

∝brandVivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド∝colorネイビー×ブラウン∝materialシルク100%∝condition前後複数ほつれがあります。表に複数汚れがあります。大剣裏に破れがあります。∝size画像のご参照をお願い致します。(大剣幅)∝お得な割引●フォロー割10%off。●セット割2〜4点で500円引き。5点以上で1000円引き。※合計金額が3000円以上の場合になります。フォロー割+セット割の併用は可能です。ご希望の割引をコメントを宜しくお願い致します。※購入後の割引は出来かねますので、ご注意ください。⭐️是非フォロー宜しくお願い致します。ビジネスフォーマル入学式入学卒業式入社式結婚式成人式誕生日パーティーイベント新卒父の日誕生日プレゼント結婚式二次会2次会カジュアル普段着などで着用していただける商品になります(*´-`)∝注意事項▪️USED商品の為、多少の使用感、汚れ、ほつれ、匂い等はご了承ください。神経質な方、新品同様を好まれる方はご購入をご遠慮くださいませ。目立つものに関しましては、写真を撮るように心がけていきます。▪️環境により、写真と実物では色合いが若干違う場合がございます。ご了承くださいませ。▪️購入商品到着後に、『思っていたものと違った』等の理不尽な理由での返品はお受け出来かねます。▪️発送の際、コンパクトに梱包しての発送になりシワはご了承くださいませ。TG058