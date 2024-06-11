新品 エンポリオアルマー二 Y4S541 Y226E 80001 メンズベルト

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商品詳細
☆ご注文時にご希望のサイズをコメントください☆素材...本革カラー...ブラック（国内発送、送料無料、新品）【商品名】★2023SS★EMPORIOARMANIエンポリオアルマーニY4S541Y226E80001メンズベルトレザー製ブラック（新品）【品番】Y4S541Y226E80001【カラー】80001：ブラック金具：シルバー【素材】レザー【サイズ】ベルト幅約3.0cm、バックル約H4.0cmW4.0cmベルトの長さ85：全長約106cm（80cm〜90cm、5つ穴）90：全長約111cm（85cm〜95cm、5つ穴）95：全長約116cm（90cm〜100cm、5つ穴）【付属品】保存袋、専用箱、製品管理タグ、ケアカード☆ご注文時にご希望のサイズをコメントください☆
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