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最終価格 ナイキ ジョーダン ウイングロゴ キャップ ワンサイズ
商品番号 B88044718747
商品名

最終価格 ナイキ ジョーダン ウイングロゴ キャップ ワンサイズ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 3,120 円
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商品詳細

最終価格ですので値下げ等のコメントはスルーさせていただきます。また、取り置き・専用等は一切行っておりません。コメントなしで即購入可能です。宜しくお願いします。サイズONESIZEサイズ調整ができます。HAL0006ウイングロゴがフロントに、ナイキエアのロゴがバックに入ったキャップです。コーデュロイのような素材感です。ユーズドです。最後の画像のように少し形崩れしていますが、それ以外に目立った汚れやキズは見受けられません。NIKEJORDANJUMPMANSNAPBACKナイキジョーダンキャップブラックジャンプマンスナップバックNBAバッシュバスケスニーカージョーダン1ジョーダン2ジョーダン3ジョーダン4ジョーダン6ジョーダン5ジョーダン1ジョーダン11USANBAシカゴブルズsophfcrbfragmentsupremeシュプリームエアマックスAIRMAXエアフォースAIRFORCEビンテージヴィンテージvintageオールドナイキクロニクルchronicleextraなどお好きな方へ
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