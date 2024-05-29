90年代初期マルチボーダーポケットTシャツ

ネイビー系マルチボーダーです左裾に刺繍有り数回着用してます生地はしっかりとした先染めですので色落ちもございません。肩幅52cm身幅62cm着丈76cm柄・デザイン···ボーダー袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋宜しくお願いします。



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