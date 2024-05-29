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90年代初期マルチボーダーポケットTシャツ
商品番号 R37227567723
商品名

90年代初期マルチボーダーポケットTシャツ
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネイビー系マルチボーダーです左裾に刺繍有り数回着用してます生地はしっかりとした先染めですので色落ちもございません。肩幅52cm身幅62cm着丈76cm柄・デザイン···ボーダー袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/capitation220908.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral379732.html
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