未使用新品COACHコーチ2つ折り財布小銭入れ付き！

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ご覧頂きありがとうございます(*^^*)★正規店で購入した際の付属として保証ケアカード、紙タグもあります。★正規品証明の保証ケアカードを付属しておりますので、ご安心ください。ケアカードは、コーチ正規店であれば、どこでも修理やケアを受けられます。サイズ約 縦9.5センチ 横10センチ マチ2.5○仕様札入れ×1カード入れ×5ファスナー小銭入れ1型番 F75006★参考価格 写真5枚目♡ 付属品 ケアカード(Careinstructionカード☆購入場所 こちらの商品は海外のコーチアウトレットにて購入したものです。☆注意事項アウトレット商品の特性をご理解の上でご購入をお願いいたします。アウトレット商品とは、使用に差し支えない程度のキズや汚れ、色のムラ、型落ち、ファスナーの引っ掛かり、縫い目のズレなど様々な理由があってお安くなっております。照明により色合いが若干異なる場合があります。他でも出品しておりますので、入札、購入の早い方とのお取引とさせて頂きます。(遅かった方は、勝手ながらキャンセルとさせて頂きます。)ご了承ください。#coach#コーチ#長財布#革財布#赤好き#赤財布#レッド好き#レッド財布#収納力#整理しやすい財布#レディース#レディース財布#レディース長財布#ブランド長財布#コーチ赤財布#コーチ財布レッド#コーチ長財布レッド#コーチ長財布#coach財布#coach長財布#シンプル長財布#シンプル財布#coach赤財布#coach赤長財布#コーチレディース財布#coachレディース財布#コーチレディース長財布#coachレディース長財布#コーチレディース長財布無地カラー...ブラック柄・デザイン...プリント（ロゴなど）財布形...二つ折り