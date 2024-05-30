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KAPITAL キャップ
商品番号 X29698167815
商品名

KAPITAL キャップ
ブランド名 キャピタル
特別価格 税込 5,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用しなくなったので出品します。着用の際には目立ちませんが、唾の部分に少し汚れがございます。まだまだお使い頂ける状態でございます。値下げ可能です。よろしくお願いします。
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