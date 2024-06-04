NEW ERA カスタムキャップ シカゴ・カブス 7 1/2 黒

【チーム】CHICAGOCUBSシカゴ・カブス【サイドパッチ】ALLSTARGAME1990【サイズ】71/2（59.6cm）【カラー】クラウン：ブラックバイザー：ブラックアンダーバイザー：オレンジ【説明】手元にございますので即日発送いたします。他にもニューエラのキャップを出品しております。同時購入で値引きも対応いたします。ニューエラ別注カスタムシカゴ・カブス#ジャングルジム出品一覧チーム別_カブス#ジャングルジム出品一覧サイズ別_712



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