“紺タグ” old stussy プリント リンガー Tシャツ 90s 黒

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商品詳細
“紺タグ”oldstussyリンガーTシャツ90s黒人気の高いoldstussyリンガーTシャツです。ややメッシュぽい素材感が良い雰囲気です◯身幅広めでゆったり着用できそうです。↓↓↓他にも多数“stussy”を出品しています↓↓↓#AKEstussy【商品詳細】size:L相当M表記着丈:72cm身幅:58cm袖丈:22cm状態は写真にてご確認ください。即購入◯
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