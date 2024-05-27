栃木レザー 本革 メンズ ベルト 30ミリ ステッチ8310黒 新品 送料無料

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栃木レザー30ミリ8310 ステッチスクエアバックル新品・本物・正規流通品日本の誇るレザーブランド栃木レザーの革に、ステッチを施しシンプルながら個性的に仕上げました。少し、細目の30mmにスクエアバックル時間をかけて、仕上げられたフルベジタブルタンニングレザー（ぬめ革）の風合いをお楽しみ下さい。--------------------------------------------------------------------------------【仕様】色：帯/黒 バックル/シルバーサイズ： 帯幅/約30ミリ 長さ（ピン根本～剣先まで）/約109センチ バックル/約3.8センチ×約6.89センチ 穴/2.5㎝間隔で５穴素材：牛革（銀付き一枚革）バックル交換：可能サイズ調整：カット可能付属品：タグ生産国：日本製--------------------------------------------------------------------------------●必ずご確認下さい。・天然皮革に過度な加工を施さず、ハンドメイドで作成しているため革本来のシワ・キズ・色むら・匂い・制作時につく小さな汚れ、等がある場合がありますが不良ではございません。・カラーについて天然素材の為、1点1点色味が異なる場合がございます。上記を予めご了承の上ご検討頂きます様お願い申しげます。--------------------------------------------------------------------------------栃木レザー本革メンズベルト30ミリステッチスクエアバックル8310黒新品送料無料革ヌメ革細目カジュアル