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専用　フェデラーセット
商品番号 V99893246596
商品名

専用　フェデラーセット
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,683 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未着用　デッドストック着用を考えていたのでタグは切って処分してしまっています。ワンオーナー品ですが、一度人の手に渡っているのをご理解していただけると幸いです。ノークレーム　ノーリターンでお願いします。即決可能お値下げ交渉等などのコメント是非お待ちしておりますので、気軽にコメントくださいませ。
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