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REMO ジャンベ　ケース付き
商品番号 L63316471902
商品名

REMO ジャンベ　ケース付き
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 12,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

REMOジャンベサイズは写真のとおり約34.5センチ×64センチです。ジャンベ本体は大きな傷もなくきれいだと思いますケースは糸のほつれ、生地の破れが何箇所かあります。種類···ジャンベ
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