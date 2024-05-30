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ネックレス　チョーカー　silver925
商品番号 B73224960390
商品名

ネックレス　チョーカー　silver925
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入しましたが詳細は覚えておりません。また、silver925の刻印はありませんがsilver925という事で購入しました。燻しの様な加工がされており雰囲気抜群です。メンズでもレディースでも着用して頂きやすい太さです。お探しの方がおりましたらこの機会に是非。全長40cm程。NCNRカラー···シルバー材質···シルバー
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