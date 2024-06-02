【最終値下げ】90s tシャツ エロ 四十八手 高円寺

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アイテム：半袖tシャツサイズ：XLカラー：ホワイト素 材：コットン100％着丈：71cm(後ろの襟の付け根から裾）身幅：56cm(脇下から脇下を直線）肩幅：47cm(肩から肩）袖丈：22.5cm(肩から袖の先）*素人採寸なので多少の誤差はご了承ください。コメント：高円寺の古着屋で15000円程で購入しましたが、着用回数が少なかったので出品します。90sのエロTは人気で品薄なので是非この機会に！