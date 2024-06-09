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ポケモンカード 151 サンダーex sar 美品
商品番号 N23335656661
商品名

ポケモンカード 151 サンダーex sar 美品
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード151サンダーexsrになります。自引き後に即スリーブにて保管しており、特に目立った傷などはなく美品かと思います。画像にて状態をご確認のうえご購入ください。尚、当方の見落とし等によるトラブル防止のため商品状態は一律「目立った傷や汚れなし」としております。折れ濡れ防止の上、発送させて頂きます。#ポケモンカード#151#サンダー
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