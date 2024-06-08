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商品詳細
22SSPENDANTBSSTERLINGSILVERリングを除いては本格的なジュエリーのリリースは初となるペンダントトップとチェーン。叩きのトップにブランドアイコンでもあるボルネオスカルをあしらった秀逸な仕上がり。作製はウォレットなどでもお馴染みの「HOSANNA」の落合氏との共作。付属品：袋、タグ、ショッパー、渋谷店レシート付属品完備の新品未使用元々燻し黒に加工されている商品になります。
http://narcologia.ru/goods/update935195.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild23152.html
http://narcologia.ru/goods/ordering529079.html
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新品未使用 テンダーロイン ボルネオ スカル ネックレス ホザーナ
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高級品！ TENDERLOIN HOSSANA ボルネオ スカル ネックレス 銀
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テンダーロイン ペンダント ボルネオスカル スターリングシルバー | フリマアプリ ラクマ
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