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新品未使用 テンダーロイン ボルネオ スカル ネックレス ホザーナ
商品番号 S77089323775
商品名

新品未使用 テンダーロイン ボルネオ スカル ネックレス ホザーナ
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 92,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

22SSPENDANTBSSTERLINGSILVERリングを除いては本格的なジュエリーのリリースは初となるペンダントトップとチェーン。叩きのトップにブランドアイコンでもあるボルネオスカルをあしらった秀逸な仕上がり。作製はウォレットなどでもお馴染みの「HOSANNA」の落合氏との共作。付属品：袋、タグ、ショッパー、渋谷店レシート付属品完備の新品未使用元々燻し黒に加工されている商品になります。
http://narcologia.ru/goods/update935195.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild23152.html
http://narcologia.ru/goods/ordering529079.html

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