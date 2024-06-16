◎新品◎公式コラボ ヒステリックグラマー x カートコバーンTシャツ

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※私事ですが移動が多いため不定期に出品取下/出品再開いたしますご了承ください★Tシャツの後ろはNirvana(ニルバーナ)の曲「Dumb」の歌詞一部ご興味ありましたら、視聴してみてください★デザインだけでなくTシャツのクオリティーは間違いなしヒステリックグラマーの生地へのこだわりは素晴らしい★ヒステリックグラマーのメンズSサイズ正直女性でも着れちゃいます★大切な方へのプレゼントにも◎※海外行ったり来たり+年齢とともに着用しなくなったものや未着用のモノが山のように眠っていたのでこれを機にできるだけお安く販売中移動が多いので不定期に出品してます#Hystericglamour#ヒステリックグラマー#ヒスグラ#お得#お買い得#KurtCobain#カートコバーン#コラボTシャツ#Nirvana#ニルバーナ