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クロムハーツ CHクロスベビーファットチャーム
商品番号 J70931821565
商品名

クロムハーツ CHクロスベビーファットチャーム
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツCHクロスベビーファットチャームです！CHクロスベビーファットチャームに8石のダイヤモンドが埋め込まれた、ラグジュアリーなチャーム。ダイヤモンドならではの美しい輝きが胸元でキラキラと美しく輝きます。メンズ、レディース問わず人気の高いダイヤモンドはハイステータス！！縦：24mm横：9.5mm厚さ：4mmネックレスチェーンは、付いて来ません！本体のみとなります！ご理解いただける方ご購入よろしくお願いします！
http://narcologia.ru/goods/revamp86422.html
http://narcologia.ru/goods/peroration345715.html
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クロムハーツCHクロスベビーファットチャーム|クロムハーツ通販専門店 ...
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クロムハーツ CHクロスベビーファットチャームwithパヴェダイヤモンド
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クロムハーツ ベビーファットクロスチャーム22k | labiela.com
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クロムハーツCHクロスベビーファットチャーム＆フレームドCHプラス ...
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