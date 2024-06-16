クロムハーツ CHクロスベビーファットチャーム

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商品詳細
クロムハーツCHクロスベビーファットチャームです！CHクロスベビーファットチャームに8石のダイヤモンドが埋め込まれた、ラグジュアリーなチャーム。ダイヤモンドならではの美しい輝きが胸元でキラキラと美しく輝きます。メンズ、レディース問わず人気の高いダイヤモンドはハイステータス！！縦：24mm横：9.5mm厚さ：4mmネックレスチェーンは、付いて来ません！本体のみとなります！ご理解いただける方ご購入よろしくお願いします！
http://narcologia.ru/goods/revamp86422.html
http://narcologia.ru/goods/peroration345715.html
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