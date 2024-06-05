【21mm 3.5mm】シルバー925 両耳用 フープ リング ピアス

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ご覧頂き、誠にありがとうございます！商品詳細・プロフィールをご確認下さいますようお願い申し上げます。シルバー925素材のフープピアスです。こちらの商品は両耳用(2個セット)となります。左右で先端のカット部分が逆になっております。現在片耳での販売は行っておりません。多くの芸能人・有名人・モデルが愛用しているシンプルながら存在感のあるフープピアスです。どんなコーディネートにも合わせやすいデザインに製作致しました。お買い求めの方にはプレゼントにも便利な布袋をお付けさせていただきます。■商品フープピアス両耳用■状態新品未使用品■サイズ直径：21mm※1円玉が20mmです。幅：3.5mmポスト太さ：約1mm（18G）重さ：片耳約4.5g(キャッチ含む)※キャリアリングのプラセボピアス【501】とほぼ一緒のサイズ感です。松田翔太さんが付けているサイズはこちらのサイズです。ハンドメイド生産の為、多少の誤差はご了承下さい。神経質な方はご購入をお控えください。■カラーシルバー■素材silver925■配送方法匿名配送のゆうパケットにて発送させていただきます。追跡可能ですが、ポスト投函となりますのでご購入前にお届け先のご住所をご確認下さい。コメントなしでもご購入OKです！お値下げ、専用、お取り置きは基本的にお断りしております。ご了承下さい。まとめ買いご希望の方はコメントよりご連絡ください。お値下げさせていただきます！フープリングピアス半フープ輪っかアクセサリーメンズレディース韓国ChromeHeartsクロムハーツcareeringキャリアリングPLACEBO701501301101三代目JSBJSoulBrothers登坂広臣岩田剛典今市隆ニEXILE堀夏喜山田涼介BIGBANGG-dragonジヨン松田翔太KingGnu常田大希窪塚洋介ワンオクtaka小栗旬supremeシュプリームWACKOMARIAワコマリアHOORSENBUHSホーセンブースsilver925好きな方におすすめ！